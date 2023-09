Après le PSG, il rêve de signer à l'OM

Amadou Diawara

Remercié par le PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier pourrait prendre la succession de Marcelino à l'OM. En effet, Pablo Longoria penserait à installer le technicien français sur le banc marseillais. De son côté, Christophe Galtier rêverait de prendre les rênes de l'OM d'après Daniel Riolo.

Natif de Marseille, Christophe Galtier a rejoint le PSG lors de l'été 2022. Toutefois, après seulement une saison à Paris, le coach français a été remercié par la direction rouge et bleu. Alors que Marcelino a démissionné de son rôle d'entraineur de l'OM, Christophe Galtier pourrait prendre sa place.

Après le PSG, Galtier rêve de l'OM

Pour remplacer Marcelino, Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de nommer Christophe Galtier. Mais quelle est la position de l'ancien entraineur du PSG ? D'après Daniel Riolo, Christophe Galtier rêve - ou rêvait - de signer à l'OM.

«Le rêve de sa vie, c’est d’entraîner l’OM»