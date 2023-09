OM : Galtier, le sauveur d’Aubameyang ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM cherche un nouvel entraîneur, Christophe Galtier fait figure de priorité depuis quelques heures. L'ancien coach du PSG aurait été contacté par Pablo Longoria pour prendre la succession de Marcelino à Marseille. D'ailleurs, l'arrivée de Galtier à l'OM pourrait bien relancer Pierre-Emerick Aubameyang qu'il avait eu sous ses ordres à l'ASSE.

L'OM traversait une crise institutionnelle qui est en train de devenir sportive en plus. En effet, la déroute contre le PSG (0-4) va laisser des traces et va surtout provoquer le départ de Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis une semaine. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance ces dernières.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galtier priorité de l'OM pour remplacer Marcelino

Il s'agit de Christophe Galtier. Libre depuis son départ du PSG, le natif de Marseille aurait été contacté par l'OM afin de prendre la succession de Marcelino. Bien que son profil ne fasse pas totalement l'unanimité en interne, Galtier reste toutefois la piste la plus chaude pour le moment.

L'entraîneur idéal pour relancer Aubameyang ?