Le transfert de Mbappé réglé à «80%» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG à la fin de la saison ? C’est la question qui agite le mercato après un feuilleton plus qu’agité cet été. Mais Javier Tebas semble déjà avoir une idée de la réponse puisqu’il annonce que la saison prochaine, le crack de Bondy sera un joueur du Real Madrid à «80%».

Cet été, Kylian Mbappé s'est de nouveau retrouvé au cœur d'un feuilleton très médiatique. Et bien qu'il soit resté au PSG, il n'a pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui pourrait aboutir à un départ libre. Le Real Madrid restant l'option numéro 1. Et Javier Tebas se montre même particulièrement optimiste quant à cette hypothèse.

La nouvelle sortie fracassante de Tebas sur Mbappé

« Convaincu, convaincu, non. Mais c'est un destin pour lui, c'est certain. L'année prochaine, il sera à plus de 70-80% (de signer en Liga, Ndlr). De grands joueurs sont venus ici », lance le président de LaLiga au micro de Movistar , avant d’en rajouter une couche.

«C'est important pour la La Liga qu'il vienne»