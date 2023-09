PSG : Lâché par Dembélé, il ne regrette rien

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réussi à recruter Ousmane Dembélé pour environ 50M€. Un feuilleton agité puisque le FC Barcelone n’a pas digéré la façon dont l’ailier français a décidé d’activer la clause présente dans son contrat. Le feuilleton a animé la Catalogne, mais Xavi, qui n’a jamais caché son affection pour Ousmane Dembélé, se montre bien plus indulgent.

Xavi n'est pas rancunier. Malgré l'épisode houleux du départ d'Ousmane Dembélé cet été, qui s'est engagé avec le PSG pour environ 50M€, l'entraîneur du FC Barcelone assure qu'il n'en veut pas à l'ailier français et il lui souhaite même le meilleur pour la suite.

📈⚽️Découvrez les chiffres clés et les évènements marquants de la rencontre de #PSGOM#LeClassique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

«Je n’ai pas de rancune envers Ousmane»

« Oui, je me souviens d’Ousmane Dembélé. Mais je n’ai pas vu les matches du PSG, je me préoccupe plus de nos adversaires, la Liga, la Ligue des champions, et en ce moment, le PSG n’est pas notre adversaire. Je n’ai pas de rancune envers Ousmane », explique l’entraîneur du Barça en conférence de presse.

«Je l’aime toujours autant et je lui souhaite le meilleur»