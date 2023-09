En direct, l’entraîneur du Real Madrid tranche pour son remplaçant !

Carlo Ancelotti pourrait quitter pour la deuxième fois de sa carrière le Real Madrid en raison de sa situation contractuelle. L’Italien est attendu au Brésil pour prendre les rênes de la Seleçao. Cependant, poursuivre au Real Madrid est une véritable option évoquée par ses soins en conférence de presse, tout comme son éventuelle succession sur le banc de touche.

Le contrat de Carlo Ancelotti au Real Madrid prendra fin en juin prochain. La succession du technicien italien va occuper une place centrale dans l’actualité du club merengue puisque l’identité de son remplaçant n’est pas encore connue. Les noms de Zinedine Zidane ou encore de Xabi Alonso circulent régulièrement dans la presse.

Carlo Ancelotti est pour sa part annoncé du côté du Brésil pour prendre les rênes de la sélection nationale au moment où son bail arrivera à expiration au Real Madrid. De passage en conférence de presse ce mardi, le technicien italien n’a clairement pas écarté une continuité au sein de l’institution merengue. « Si je souhaite un nouveau contrat ? Je suis très heureux ici, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas le moment ».

