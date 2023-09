Les transferts du PSG validés… au Real Madrid

Thibault Morlain

Très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG s’est notamment renforcé avec plusieurs internationaux français. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani ont ainsi rejoint le club de la capitale. Un mercato qui n’a d’ailleurs échappé à personne. C’est notamment le cas au Real Madrid, où Aurélien Tchouaméni a livré son regard sur ces recrues du PSG.

Dans une volonté de franciser son effectif, le PSG est alors allé chercher certains des meilleurs joueurs de Didier Deschamps en équipe de France. Cet été, le club de la capitale a alors dépensé 45M€ pour recruter Lucas Hernandez, 50M€ pour faire venir Ousmane Dembélé, ainsi que 90M€ pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani.

Révolution au PSG, il fait passer un beau message https://t.co/prcSTwFNbO pic.twitter.com/SO4mNxMt1y — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Ça fait plaisir »

International français et joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a réagi à ce recrutement du PSG. Et pour Canal+ , il a expliqué voir cela d’un très bon oeil : « C’est sûr qu’en tant que Français ça fait plaisir de voir plusieurs joueurs français jouer pour le PSG. En sélection, c’est un peu plus différent. Quand on finit la sélection, il y en a beaucoup plus qui rentre à Paris qu’auparavant ».

« J’espère que ça va pouvoir porter ses fruits »