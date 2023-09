Dembélé : Un casse-tête est annoncé pour l’entraineur du PSG

Thibault Morlain

Percutant comme à son habitude, Ousmane Dembélé a encore fait des différences face au Borussia Dortmund. Toutefois, pour ce qui est du dernier geste, c’est une autre histoire pour le numéro 10 du PSG. En effet, le Français fait preuve d’une grande maladresse devant les buts et ça commence d’ailleurs à agacer Daniel Riolo. D’ailleurs, un véritable casse-tête pourrait se poser pour Luis Enrique prochainement avec Dembélé.

Avec Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, l’attaque du PSG a fière allure. Recruté pour 50M€ au FC Barcelone, l’ancien joueur de Rennes est très attendu, mais pour le moment, il déçoit quelque peu. Si Dembélé est toujours très efficace en un contre un, ses nombreuses erreurs devant les buts commencent de plus en plus à agacer. Ça vaut notamment pour Daniel Riolo.

« Progresse dans la réflexion, dans ton QI football »

« Je ne veux pas l’enfoncer. C’est vraiment une boite de Doliprane quand je le regarde jouer, mais j’ai envie de dire qu’il est là dans le repli défensif. Si jamais il ne faisait pas ça, alors là franchement, je péterais un câble. Il revient, il essaye de se battre, on voit qu’il a de la bonne volonté. Mais progresse dans la réflexion, dans ton QI football. Juste une bonne décision », a lâché le journaliste RMC pour L’After Foot après la rencontre entre le PSG et Dortmund.

« Asensio, ça ne serait pas normal qu’il n’ait pas sa chance »