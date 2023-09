Le PSG veut encore «payer» pour Ousmane Dembélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ cet été, Ousmane Dembélé n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent sous les couleurs du PSG. Contre le Borussia Dortmund mardi soir, l'ancien ailier du FC Barcelone a d'ailleurs une nouvelle fois livré une prestation mitigée. Mais cela n'empêche pas Luis Enrique d'annoncer qu'il serait prêt à payer pour voir jouer son joueur.

Cet été, le PSG a mené un recrutement intense notamment dans le but de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le club parisien a notamment recruté Ousmane Dembélé, arrivé pour 50M€ en provenance du FC Barcelone. Cependant, l'ancien Rennais peine pour le moment à montrer toute l'étendue de son talent et attend toujours son premier but avec le PSG. Contre le Borussia Dortmund, son ancien club, il a encore été décevant. Néanmoins, Luis Enrique défend son joueur.

«Si j’étais supporter d’une équipe, je paierais pour voir Dembélé»

« Si j’étais supporter d’une équipe, je paierais pour voir Ousmane Dembélé. C'est un joueur totalement différent. Il est imprévisible, il déborde, il fait de la magie. C’est vrai qu’il a peut-être raté des choses et qu'il n'a pas marqué son premier but mais le jour où ça arrivera, je suis sûr qu'il en marquera beaucoup par la suite. Cela arrive à tous les attaquants. C’est merveilleux pour un entraîneur d’avoir un joueur de cette qualité et de ce niveau à disposition », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de se réjouir de la victoire de son équipe contre Dortmund (2-0).

Luis Enrique très satisfait du rendement du PSG