Le PSG boucle un transfert à 90M€ et annonce du lourd

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique a notamment été interrogé sur la prestation de Randal Kolo Muani, préféré à Gonçalo Ramos au coup d'envoi de la rencontre. Et alors que l'international français a été discret, le coach parisien a défendu son attaquant.

C'était la grande incertitude avant le coup d'envoi du match contre Borussia Dortmund. Qui allait accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ? En l'absence de Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos se disputaient cette place. Et c'est finalement l'international français qui a été choisi. Arrivé dans les dernières heures du mercato pour quasiment 90M€, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort a toutefois livré une prestation discrète. Mais Luis Enrique s'étonne qu'on puisse trouver que Randal Kolo Muani était en difficulté.

Luis Enrique monte au créneau pour Kolo Muani

« En difficulté ? C'est une question ou une affirmation ? Je ne l’ai en aucun cas trouvé en difficulté personnellement. Kolo, comme Bradley (Barcola), venait à peine d’arriver quand il a dû nous quitter pour la sélection, comme d’autres. Nous n'avons passé que quelques jours avec eux, nous leur avons fourni des informations. Je suis enchanté des qualités de Kolo et de Bradley (Barcola), de ce qu'ils apportent et peuvent encore apporter à l'équipe. Quand la victoire est au rendez-vous, c'est facile de dire que c'est mon équipe mais non, mon équipe est aussi celle qui a perdu contre Nice. Les responsabilités sont les mêmes. Je veux créer une équipe et pour ce faire, nous avons besoin de 23 joueurs », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Je suis heureux d'avoir tous ces attaquants»