Le Qatar exulte après ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Cet été, le PSG souhaitait se débarrasser de nombreux indésirables. Le loft était rempli et au fil des semaines, il s’est vidé. Ce lundi, c’est Julian Draxler qui a fait ses valises. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’Allemand s’est alors envolé pour le Qatar, s’engageant pour deux ans avec Al Ahli SC. Et le club qatari était très heureux à l’idée d’accueillir Draxler.

Quelques jours après Marco Verratti, c’est donc Julian Draxler qui s’est engagé au Qatar. Indésirable au PSG, l’Allemand a signé un contrat de deux ans avec le club d’Al Ahli SC. Si le transfert a mis du temps avant de se concrétiser, ça a été officialisé ce lundi soir. Pour le plus grand bonheur des nouveaux dirigeants de Draxler.

PSG : La malédiction du Qatar enfin brisée avec Luis Enrique ? https://t.co/qxbsa9LcRH pic.twitter.com/eGU1W0f9Gw — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Al Ahli heureux d’accueillir Draxler

Al Ahli a donc accueilli Julian Draxler et dans le communiqué du club qatari, le président Abdullah Al-Mulla a fait part de sa joie suite au transfert de l’ex-joueur du PSG. On peut ainsi lire : « Abdullah Al-Mulla, président du club Al-Ahly, a accueilli le joueur Draxler, soulignant qu'il constituerait un excellent ajout à l'équipe de football du club en raison de ses capacités techniques et de ses capacités élevée ».

Le football se développe au Qatar