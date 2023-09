Un indésirable quitte le PSG et se lâche après son transfert

Thibault Morlain

Ça y est, c’est désormais officiel, après Marco Verratti, c’est Julian Draxler qui s’est engagé du côté du Qatar. Alors que ce feuilleton a connu différents rebondissements, le transfert a fini par se réaliser. Ce lundi, l’Allemand s’est engagé avec le club d’Al Ahli SC. Et suite à sa signature, Draxler a livré sa première réaction.

Prêté à Benfica la saison dernière, Julian Draxler n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique au PSG pour cette saison. Comme beaucoup d’indésirables, l’Allemand a alors été invité à se trouver un nouveau club. Ça aura mis du temps avant de se concrétiser, mais voilà que c’est désormais officiel. Quelques jours après le transfert de Marco Verratti à Al-Arabi, Draxler s’est lui aussi engagé au Qatar. Ce lundi, le milieu offensif de 29 ans s’est engagé pour deux saisons avec Al Ahli SC.

Draxler heureux de rejoindre le Qatar

C’est donc une nouvelle aventure qui commence pour Julian Draxler au Qatar. Dans le communiqué d’Al Ahli, on peut notamment lire : « Julian Draxler a exprimé sa joie de rejoindre le groupe des stars de la Ligue qatarienne et a déclaré que le Qatar jouissait d'une grande réputation dans le sport en général et dans le football en particulier, indiquant qu'il n'avait pas hésité à rejoindre le club d’Al-Ahly. Le joueur a souligné qu'il cherchait toujours à ajouter de la qualité à toute équipe pour laquelle il joue et qu'il ferait tout son possible pour être un professionnel qui performe au niveau attendu de lui. Le joueur a remercié la direction du club, espérant qu'il serait à la hauteur des attentes et de celles des supporters d’Al-Ahly ».

Al Ahli s’enflamme pour l’arrivée de Draxler