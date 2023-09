C’est confirmé, l’OM a tenté de le recruter

Arnaud De Kanel

Avant même que la saison ne soit terminée, Igor Tudor avait posé sa démission, acceptée par Pablo Longoria qui avait pourtant tenté de l'en dissuader. Pour remplacer le Croate, l'OM a tenté de recruter Paulo Fonseca. Le principal intéressé a d'ailleurs confirmé l'intérêt concret du club phocéen ce lundi.

Pour la deuxième saison consécutive, l'OM a vu son entraineur claquer la porte. Après le départ précipité de Jorge Sampaoli à l'été 2022, c'est Igor Tudor qui annonçait sa démission contre toute-attente. Une décision qui a obligé Pablo Longoria à se démener pour lui trouver un remplaçant. Le président de l'OM souhaitait attirer Marcelo Gallardo mais l'affaire s'est avérée plus compliquée que prévu. Son bras droit penchait de son côté pour Fabio Grosso, tandis que Longoria s'était tourné sur Paulo Fonseca pour oublier Gallardo, en vain. Le coach du LOSC a confirmé les approches marseillaises dans un entretien accordé à la presse portugaise.

«C’est vrai qu’il y a eu une offre»

« Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (l’Olympique de Marseille et Al-Hilal, ndlr). J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C’est vrai qu’il y a eu une offre d’un club très intéressant avec d’autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise », a avoué Paulo Fonseca pour O Jogo . Pour autant, il ne se ferme aucune porte pour la suite.

«Nous verrons ce que l’avenir nous réserve»