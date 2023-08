L’OM lâche Payet, Sampaoli influence son transfert

Thibault Morlain

La belle histoire s’est donc terminée cet été entre l’OM et Dimitri Payet. Bien qu’il avait encore un an de contrat, le Réunionnais a été exfiltré par sa direction. Désormais libre, l’international français s’apprête à s’engager avec Vasco de Game au Brésil. Un transfert surprise pour Payet à propos duquel un certain Jorge Sampaoli ne serait pas étranger. Explications.

Ayant jusqu’à présent connu la Ligue 1 et la Premier League, Dimitri Payet s’apprêterait désormais à découvrir le championnat brésilien. Alors que son expérience à l’OM s’est terminée il y a quelques semaines, le Français cherche aujourd’hui un nouveau défi. S’il refuse de rejouer en Ligue 1, c’est au Brésil qu’il devrait poser ses valises. Tout semble bien engagé pour voir Payet signer avec Vasco de Gama.

Sampaoli et Gerson conseillent Payet pour le Brésil

Dimitri Payet prendrait donc maintenant la direction du Brésil. Un départ pour Vasco de Gama à propos duquel L’Equipe dévoile quelques coulisses ce dimanche. Le quotidien sportif révèle notamment que Payet aurait demandé des conseils à Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM mais aussi au Brésil, à propos de ce choix. Le Français en aurait aussi fait de même auprès de Gerson, son ancien partenaire à l’OM et aujourd’hui à Flamengo.

Un projet proposé par Tulio De Melo

Et voilà qu’un autre visage bien connu de la Ligue 1 aurait également influencé ce départ de Dimitri Payet vers Vasco de Gama. Ancien attaquant du LOSC et aujourd’hui agent, Tulio de Melo serait à l’origine de cette opération. C’est lui qui aurait proposé l’idée selon le quotidien sportif. Alors que Tulio de Melo s’est rendu plusieurs fois à Marseille ces dernières semaines, afin notamment d’intervenir dans le transfert de Renan Lodi, il en aurait profité pour convaincre Dimitri Payet. Et cela a visiblement fait mouche puisque l’ex-joueur de l’OM est désormais en partance pour le Brésil et Vasco de Gama, après avoir refusé des approches venues d’Arabie Saoudite, de Turquie, mais aussi de France.