Parti de l’OM, Payet a trouvé son nouveau club !

Thomas Bourseau

aDimitri Payet a fait d’émouvants adieux à l’OM en juillet dernier au moment d’annoncer son départ du club phocéen. Sans nouveau challenge depuis, l’avenir du Français fait beaucoup parler dans la presse avec notamment l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Argentine. Néanmoins, ce serait Vasco de Gama qui semble être sur le point de rafler la mise.

Ce samedi, Dimitri Payet se trouvait dans les travées de l’Orange Vélodrome dans le cadre du premier match de Ligue 1 de la saison de l’OM contre le Stade de Reims. Officiellement plus un joueur de l’Olympique de Marseille depuis la fin du mois de juillet, Payet s’est montré clair pour la suite en coulisse. Pas de signature dans un autre club de Ligue 1 comme le10sport.com vous l’a révélé cette semaine.

Quatre destinations exotiques pour Payet ?

Et maintenant ? Comme le journaliste Saber Desfarges l’a une nouvelle fois confié ce samedi sur son compte Twitter , Dimitri Payet devrait trancher pour son avenir la semaine prochaine et aurait quatre destinations possibles à ce jour : l’Arabie saoudite, l’Argentine, la Turquie ainsi que le Brésil.

Mercato : Payet reçoit une «offre énorme» https://t.co/W2unn4poGs pic.twitter.com/ad6sXgQgQk — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Accord imminent entre Payet et Vasco de Gama

Et à en croire les informations divulguées par Fabrizio Romano, ce serait l’ultime option citée qui aurait été privilégiée par Dimitri Payet. Le journaliste italien l’a clairement affirmé, un accord entre Dimitri Payet et Vasco de Gama serait tout proche d’été convenu. Ce ne serait à présent plus qu’une question d’heures.