EXCLU - Mercato : En France, Dimitri Payet ne veut rien d’autre que l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur le marché des transferts depuis sa rupture de contrat avec l’OM, Dimitri Payet n’a pas encore trouvé sa nouvelle destination. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs évoquent une possible arrivée dans un autre club de Ligue 1. Voici les informations du 10 Sport dans ce dossier.

En larmes, Dimitri Payet a dit au revoir à l’OM. Après une saison galère, dans laquelle il n’a pratiquement pas joué sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu de terrain marseillais a dû se rendre à l’évidence et quitter son club de cœur. Un divorce des plus douloureux pour celui qui rêvait d’être « Marseillais à vie ». Désormais libre de tout contrat, Dimitri Payet, 36 ans, ne veut pas raccrocher. L’international français a encore faim et veut se relancer avant de raccrocher les crampons.

Payet ne veut pas rebondir en Ligue 1

Ces derniers jours, le nom de Dimitri Payet revient chez plusieurs de nos confrères. Foot Mercato évoque l’intérêt de clubs de Ligue 1 : « Il y a quelque temps, nous vous évoquions la possibilité de le voir débarquer à Rennes. Un ultime challenge dans un championnat européen de moindre envergure pourrait être une autre alternative d’un joueur qui a encore des choses à montrer, mais loin de l’OM… à son plus grand regret ». Selon nos sources, Dimitri Payet n’envisage absolument pas de porter les couleurs d’un autre club que l’OM. La Ligue 1 ne fait pas du tout partie de ses plans pour l’avenir. Il tient à ce que Marseille soit le dernier club français dont il ait porté les couleurs.

L'entraîneur de l'OM annule un transfert au FC Nantes https://t.co/3WzZ83DuKy pic.twitter.com/mVWqqJ5R8B — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Des intérêts mais pas d’offre

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Dimitri Payet n’a reçu aucune proposition. En Ligue 1 comme à l’étranger. C’est le calme plat pour l’ancien chouchou du Stade Vélodrome. S’il est exact qu’il y a des intérêts du Qatar et de l’Arabie Saoudite, ils ne sont à ce stade que des petites touches de marché. Libre comme l’air, soucieux de relever un dernier défi, Dimitri Payet attend patiemment une opportunité qui lui permettrait de rebondir. Avec la ferme volonté de ne pas faire concurrence à l’OM en rejoignant un club français…