EXCLU : «Ce qui se passe en Arabie Saoudite est hors du commun… Ca va devenir la NBA du foot !»

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite accélère comme jamais dans le recrutement des plus grandes stars de la planète foot. Dans le sillage de CR7, Benzema, Mahrez, Kanté, Firmino ou encore Saint-Maximin ont dit oui au football saoudien. Recruté par le club d’Al-Ahli, le Français Grégoire Akcelrod témoigne du phénomène qui se déroule ces dernières semaines.

Plus une journée ne se passe dans le monde du football sans que l’Arabie Saoudite fasse sensation. Après l’énorme coup de l’hiver 2022 et la signature de Cristiano Ronaldo, les Saoudiens poursuivent la mise en place d’un projet aussi ambitieux que bluffant. Soucieuse de s’offrir les plus grands talents de la planète, l’Arabie Saoudite réalise des tours de force en signant des pointures européennes. Et le recrutement estival n’est pas terminé… Témoin privilégié de cette révolution du Golfe, Grégoire Akcelrod confirme qu’il s’agit d’un chapitre unique dans le monde du football.

« Certains joueurs négocient depuis avril »

Passé par les catégories jeunes du PSG, Grégoire Akcelrod menait jusqu’ici une carrière d’agent de joueurs. Mais depuis plusieurs semaines, il a pris des fonctions au sein du club d’Al-Ahli, qui vient de signer Riyad Mahez, Roberto Firmino, Edouard Mendy ou encore Allan Saint-Maximin. Chargé de la pré-saison du club et du développement de la structure saoudienne en Europe pour trouver des clubs partenaires, Grégoire Akcelrod témoigne : « Je suis vraiment surpris de ce qui se passe en Arabie Saoudite. En Europe, on nous dit que ça ressemble à la Chine et que ça ne va être qu’un feu de paille. Je travaille avec le club d’Al Ahli et tous les jours, je vois le fonctionnement, le professionnalisme, je vois aussi la patience qu’ils ont, même dans les négociations avec les joueurs. Il y a certains joueurs, de grands joueurs même, qui sont en négociation avec eux depuis avril. Ce ne sont pas des deals qui se font sur un coup de tête. Tout est réfléchi, les années de contrat, les salaires… Le principal changement qui s’opère, c’est qu’avant, les joueurs qui venaient en Arabie Saoudite, c’était pour finir leur carrière. Cette fois, on voit des joueurs plus jeunes arriver. Je prends l’exemple d’Allan Saint-Maximin, qui a 26 ans. Ça, c’est une énorme évolution ».

« C’est en train de changer le monde du football de manière incroyable »