Dembélé, Neymar… Toutes les infos mercato du 12 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le transfert de Dembélé officialisé

Ça y est, Ousmane Dembélé est enfin un joueur du PSG. Ce samedi, le club de la capitale a annoncé le transfert du Français en provenance du FC Barcelone. Alors que Dembélé a signé jusqu'en 2028, il a livré par la suite sa première réaction, expliquant : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club ».



Plus d'informations ici.

PSG : Barcelone réagit pour le retour de Neymar

Parti du FC Barcelone en 2017, Neymar pourrait prochainement retrouver le club catalan. Le numéro 10 du PSG est annoncé proche d'un retour au Barça. Un dossier qui a fait réagir Sergi Roberto. Pour Mundo Deportivo , le Barcelonais a confié sur Neymar : « J'ai toujours eu une affection particulière pour Ney à cause de tout ce que nous avons vécu au club. Avec le départ de 'Ouss', les joueurs de ce talent sont très importants, mais c'est quelque chose que la direction sportive, l'entraîneur et le président doivent décider. J'ai beaucoup d'affection pour lui et nous voulons que les meilleurs joueurs soient dans notre équipe ».



Plus d'informations ici.

Le Brésil après l'OM pour Payet ?

Poussé vers la sortie par l'OM, Dimitri Payet est aujourd'hui libre de tout contrat. Et alors que l'ex-Olympien ne veut pas rejouer en Ligue 1, son avenir pourrait finalement s'écrie du côté du Brésil. En effet, selon les informations de Globo , Payet serait en négociations avancées avec Vasco de Gama. L'optimiste serait de mise concernant une issue positive de ce dossier.



Plus d'informations ici.

Annoncé au PSG, Kane justifie son transfert au Bayern Munich

Ce samedi, Harry Kane s'est officiellement engagé avec le Bayern Munich. L'Anglais quitte ainsi Tottenham pour le club bavarois, lui qu'on annonçait notamment dans le viseur du PSG. C'est finalement le Bayern qui a raflé la mise et suite à sa signature, Kane s'est expliqué : « Je suis très heureux de faire partie du FC Bayern. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais participer à des compétitions et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière. Ce club se définit par sa mentalité de gagnant - c'est très agréable d'être ici ».



Plus d'informations ici.

OM : L'avenir de Rongier dicté par la Ligue des Champions