Mercato : Mbappé discute avec le PSG, la révélation surprise !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus un joueur de l’équipe première du PSG depuis la fin du mois de juillet et la décision de la direction parisienne de le retirer du groupe de Luis Enrique, afin de lui mettre la pression pour qu’il prolonge son contrat. Ce samedi, une réunion entre Luis Campos et Mbappé aurait eu lieu au Parc des princes selon Canal+. De quoi tout relancer ?

Depuis la deuxième quinzaine de juillet, et plus précisément la veille du départ du PSG en Asie pour sa tournée de pré-saison, Kylian Mbappé a été écarté du groupe professionnel du PSG. En effet, comme le reste des indésirables du comité de direction parisien, Mbappé a intégré le groupe des « lofteurs » et refuse de céder aux pressions successives du PSG pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2024. Le Parisien a confié ces derniers jours que Mbappé aurait tranché et qu’il restera au PSG cet été. Mais un rebondissement de situation pourrait altérer le dénouement du feuilleton Mbappé.

Réunion entre Campos et Mbappé dans le vestiaire

Diffuseur de PSG - Lorient ce samedi soir, Canal+ a mis en place un plateau au bord du terrain du Parc des princes. L’occasion pour le journaliste Hervé Mathoux de confirmer les dires de Laurent Paganelli concernant une entrevue entre Kylian Mbappé et Luis Campos en ajoutant un complément d’information. Mathoux explique sur les antennes de Canal+ que la discussion en question aurait duré dix minutes entre le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le conseiller football du club, et ce dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

Mbappé - PSG : Un rendez-vous au sommet est révélé ! https://t.co/MQZXheK6xr pic.twitter.com/8jSlqDgvnD — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Mbappé prêt à revoir sa position ? Ça va discuter !