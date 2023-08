Cette star snobe le PSG, elle balance tout sur son transfert

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG de Luis Enrique, Harry Kane a choisi de rejoindre le Bayern de Thomas Tuchel. Alors que son transfert a été officialisé ce samedi matin par le club bavarois, l'international anglais a expliqué son choix de snober le club parisien pour signer à Munich dans la foulée.

En quête d'un nouveau numéro 9, le PSG avait pour priorité de boucler le transfert d'Harry Kane. Mais alors que le buteur de 30 ans se rapprochait du Bayern, le club de la capitale a officialisé la signature de Gonçalo Ramos, tout en espérant tout de même inverser la tendance pour l'Anglais.

Harry Kane signe au Bayern

Malheureusement pour le PSG, Harry Kane a finalement signé un contrat de quatre saisons avec le Bayern. Alors que l'écurie bavaroise a officialisé son transfert ce samedi matin, l'international anglais a expliqué son choix de migrer vers Munich, plutôt qu'à Paris.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

«Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde»