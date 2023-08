Neymar : Ça chauffe pour son transfert, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Neymar n’est clairement plus le bienvenu au PSG, Luis Enrique et Luis Campos se sont assurés de lui faire passer le message cette semaine. De quoi permettre à la star auriverde de se rapprocher du FC Barcelone avec qui les contours d’un contrat auraient déjà été convenus. Cependant, le PSG mettrait son veto à l’opération imaginée par le Barça. Quelle décision doit prendre le club parisien ? C’est notre sondage du jour !

Entre Neymar et le PSG, le divorce semble être tout proche. En effet, cette semaine et en leurs qualités de conseiller football et d’entraîneur, Luis Campos et Luis Enrique auraient dit à Neymar qu’il ne figurait plus dans les plans du club pour la saison à venir. L’Équipe a confié que le Brésilien ne serait pas pour autant attristé de la situation, souhaitant plier bagage avant la clôture du mercato. La presse est unanime en expliquant que le clan Neymar se serait particulièrement rapproché du FC Barcelone.

Le Barça attend un signe du PSG et a déjà tout prévu pour le retour de Neymar

Au point de trouver un accord contractuel avec le club culé ? Ce serait le cas d’après La Porteria et El Chringuito a même évoqué un contrat de deux ans avec une troisième année en option pour un salaire annuel de 13M€. Mais ce ne serait pas vraiment le cas d’après le journaliste de TNT Sports , Marcelo Bechler, qui pour sa part a expliqué que le Barça ne prévoirait de lui offrir qu’une seule année de contrat avec un salaire moyen mais évolutif si jamais le Brésilien apportait satisfaction. Néanmoins, pour que l’opération puisse voir le jour, il faudrait que Neymar devienne agent libre.

Le PSG refuse de rompre le contrat de Neymar !