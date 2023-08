Neymar - PSG : Annonce à Barcelone, ça chauffe pour son transfert !

Thomas Bourseau

Neymar n’est plus un jouir du FC Barcelone depuis 2017 et son transfert pour le PSG. Sur le départ, le Brésilien aurait échangé avec Sergi Roberto, nouveau capitaine du Barça, afin de lui faire part de sa volonté de retrouver le club culé. Roberto a vidé son sac à la presse catalane.

Les témoignages se suivent et se ressemblent du côté du FC Barcelone au sujet d’un éventuel retour de Neymar au sein du club culé qu’il a quitté à l’été 2017 pour le PSG. Ancien coéquipier du Brésilien avec qui il a partagé un moment d’anthologie le soir du 8 mars 2017 et la fameuse remontada en 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (6-1), Sergi Roberto est le dernier joueur en date à évoquer une éventuelle venue de Neymar à Barcelone.

«Neymar ? Lorsqu’il était dans l'équipe, ce sont les meilleures années que j'ai vécu au Barça»

Invité à s’exprimer par SPORT sur un potentiel enthousiasme de sa part concernant le retour de Neymar, Sergi Roberto n’a rien caché. « Oui, je suis enthousiaste parce qu'en fin de compte, c'est un ancien coéquipier qui est un ami et avec qui j'ai vécu beaucoup de bonnes choses pendant de nombreuses années. Lorsqu'il était dans l'équipe, ce sont les meilleures années que j'ai vécu dans l'équipe première du Barça, nous avons tout gagné. Je suis sûr qu'il nous apporterait beaucoup, mais en fin de compte, ce n'est pas moi qui décide. Les dirigeants, qu'il vienne ou non, décideront ce qui est le mieux pour le club. Ce que nous voulons, c'est avoir la meilleure équipe possible pour tout gagner et avoir les meilleurs joueurs ».

