PSG : Coup de théâtre pour Neymar à Barcelone !

Thomas Bourseau

Les jours de Neymar au PSG semblent être plus que jamais comptés puisque le club parisien et le joueur sont pour la première fois tous deux prêts à tourner la page. Le FC Barcelone préparerait un coup à la Marcos Alonso en coulisse afin de mettre le Brésilien à l’épreuve en cas de transfert. Explications.

Très bien renseigné sur le dossier Neymar comme il l’a prouvé au moment de son arrivée au PSG en 2017 et à l’occasion des nombreux feuilletons concernant son éventuel départ du Paris Saint-Germain, Marcelo Bechler a mis les pieds dans le plat ce vendredi. Alors qu’il est question d’un accord contractuel trouvé entre le FC Barcelone et le clan Neymar pour un contrat de deux saisons avec une troisième en option comme révélé par El Chiringuito, la vérité serait tout autre.

Le Barça prend une grande décision pour Neymar

D’après le journaliste de TNT Sports, le FC Barcelone prévoirait initialement de n'offrir qu'une seule année de contrat à Neymar et non pour trois années au mieux comme cela a été affirmé par le journaliste José Alvarez d’ El Chiringuito. En effet, le FC Barcelone ne semblerait pas vouloir prendre de risques avec Neymar, tant sur le plan sportif que financier, d’où cette supposée décision contractuelle. Néanmoins, le FC Barcelone semblerait bel et bien avoir un plan afin de mettre la main sur Neymar.

Mercato : Le plan du PSG pour Neymar enfin révélé ! https://t.co/xf4oEK7EoK pic.twitter.com/oqIZdWRxUm — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le Barça met Neymar à l’épreuve, rebondissement pour son contrat !