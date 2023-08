PSG : L’ultime étape du transfert de Neymar est dévoilée

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG pourrait se séparer de plusieurs stars cet été. Si Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti semblent sur le départ, c’est également le cas de Neymar. Le Brésilien cherche à quitter Paris alors que le club parisien s’active pour lui trouver une porte de sortie. Si le FC Barcelone aimerait un retour de la star parisienne, aucun n’accord n’est trouvé concernant le salaire du joueur.

Le mercato estival du PSG pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochains jours. Car si plusieurs nouvelles recrues sont attendues à Paris d’ici la fin du marché des transferts, le club de la capitale pourrait également boucler plusieurs départs de tailles, comme celui de Neymar.

Transferts : Le PSG met les choses au clair pour Neymar et Verratti https://t.co/hTEuM29vFi pic.twitter.com/9I2hREuLKL — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Neymar et le PSG prêts à se séparer

Le numéro 10 du PSG cherche effectivement à quitter le club le plus rapidement possible. Une situation qui convient à la direction parisienne, qui comme l’a affirmé le journaliste Fabrizio Romano, cherche également à se séparer du Brésilien. Ces derniers jours, un intérêt du Barça envers un retour de Neymar a été signalé par plusieurs médias.

Aucun accord entre Neymar et le Barça au niveau du salaire

Et si Neymar pourrait donc revenir en Catalogne six ans après son départ pour le PSG, Sports Zone affirme ce vendredi qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre Barcelone et le joueur concernant le salaire que ce dernier percevrait. Pour rappel, le PSG espère un transfert pour son joueur, mais pourrait également rompre son contrat en son accord. À suivre…