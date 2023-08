Luis Enrique signe au PSG, il valide totalement

Pierrick Levallet

Après une année particulièrement délicate, Christophe Galtier n'aura pas été retenu par le PSG. Le club de la capitale s'en est séparé et l'a remplacé par Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole. Son arrivée a d'ailleurs conquis Warren Zaïre-Emery, qui estime que l'ancien entraîneur du FC Barcelone a prévu de grandes choses au PSG.

L’histoire de Christophe Galtier au PSG aura tourné court. Alors qu’il s’était engagé pour deux saisons, le technicien français a été licencié dès sa première année dans la capitale. L’ancien entraîneur du LOSC a été remplacé par Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole. L’ex-coach du FC Barcelone est attendu au tournant. Warren Zaïre-Emery estime d’ailleurs qu’il essaye de reproduire ce qu’il avait pu mettre en place au Barça .

PSG : Une légende pourrait rejoindre Luis Enrique https://t.co/uOJVDkJyr3 pic.twitter.com/a9kmmiqojd — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

«Il est là pour que nous soyons le plus fort possible»

« Luis Enrique ? Tout le monde le connaît, avec sa philosophie de jeu offensive qui me convient très bien, même si je peux aussi défendre. Je pense que le coach me fait confiance. Il est très proche des joueurs, nous parle beaucoup, prend le temps d’expliquer, que ce soit en groupe ou à la vidéo, lors de séances individuelles. Il est là pour que nous soyons le plus fort possible en tant qu’équipe. Il ne nous a pas parlé de Xavi, Busquets ou Iniesta, mais je pense qu’il essaye de reproduire avec nous ce qu’il a pu mettre en place avec le Barça » a confié le crack du PSG au micro du Parisien .

Objectif Ligue des champions pour Luis Enrique

Après une préparation plutôt mitigée, le PSG va retrouver la Ligue 1 ce samedi face au FC Lorient. Luis Enrique est particulièrement attendu, notamment en Ligue des champions au vu du fiasco de la saison passée. Le PSG poursuit toujours son rêve de remporter sa première coupe aux Grandes Oreilles de son histoire. Reste maintenant à voir si Luis Enrique saura faire aussi bien voire mieux que Thomas Tuchel, qui avait réussi à emmener le club de la capitale jusqu’en finale de la compétition européenne.