Neymar - PSG : Un surprenant problème dévoilé pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Neymar est prêt à quitter le PSG. C’est en effet ce que la presse espagnole annonce ce vendredi avec un accord contractuel déjà trouvé après discussions avec le FC Barcelone. Néanmoins, le Barça devrait persuader son entraîneur de rapatrier le Brésilien avant toute chose…

Le PSG souhaite tourner la page Neymar et au vu du discours tenu par Luis Enrique et Luis Campos cette semaine au Campus PSG à Marco Verratti et au Brésilien entre autres, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Neymar poursuive à Paris. L’entraîneur et le conseiller football du club parisien sont clairs : Neymar n’a plus sa place au PSG comme RMC Sport et L’Équipe l’ont confié.

Le Barça tient l’aval de Neymar

Pas de quoi déranger Neymar qui aurait des envies d’ailleurs et qui aurait même trouvé un accord contractuel avec le FC Barcelone selon La Porteria ou encore El Chiringuito pour les deux prochaines années, plus une dernière en option, avec un salaire annuel de 13M€ net. D’après Victor Navarro, journaliste de la Cadena COPE entre autres, le retour de Neymar ne ferait pas vraiment l’unanimité au FC Barcelone. À commencer par Xavi Hernandez qui a confié courant juin que le fait de rapatrier Neymar n’était pas dans les plans estivaux de la direction du Barça , et donc des siens.

Mercato : Le PSG va tout tenter pour le transfert de Neymar https://t.co/NxytiZ3X6e pic.twitter.com/LekwaA30uC — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Xavi n’a pas dit oui, le Barça tente de le convaincre pour Neymar !