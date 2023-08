PSG : Neymar a un accord, son transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En instance de départ, Neymar souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone. Et alors que l'opération semblait encore très compliquée ces derniers jours, le transfert prendrait forme. Et pour cause, le Brésilien serait tombé d'accord avec le Barça et il aurait largement revu son salaire à la baisse.

L'avenir de Neymar ne semble plus s'écrire du côté du PSG. Et pour cause, le Brésilien aurait récemment réclamé son départ auquel le club de la capitale ne s'oppose pas. Néanmoins, il faut trouver une porte de sortie qui satisfasse tout le monde. L'option privilégié par le joueur mène à Barcelone, mais sur le plan économique, c'est moins avantageux pour le PSG.

Neymar d'accord avec Barcelone ?

Quoi qu'il en soit, Marc Marbà a lâché une petite bombe dans ce dossier. Selon les informations du journaliste espagnol, divulguées lors de l'émission La porteria sur Betevé , Neymar aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone. Bien décidé à faire son retour en Catalogne, le Brésilien aurait fait d'importantes concessions acceptant un salaire annuel net estimé à 12M€. Reste désormais à convaincre le PSG.

Négociations pour une résiliation avec le PSG ?

Difficile d'imaginer que le Barça soit en mesure de verser une indemnité de transfert au PSG. Par conséquent, d'après la même source, Neymar négocierait une résiliation de contrat avec le club parisien afin de s'engager libre à Barcelone. Pini Zahavi tente de trouver une issue à ce dossier alors qu'Al-Hilal propose bien plus que le Barça. Quoi qu'il en soit, le dénouement de ce feuilleton semble désormais très proche.