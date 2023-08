Le PSG accueille un renfort surprise ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Layvin Kurzawa était sorti des radars. Régulièrement blessé ou hors de forme ces dernières saisons, l'international français a joué un rôle de figurant lors de ses rares apparitions et a été prêté à Fulham la saison dernière. Mais le joueur serait revenu à Paris avec un esprit combattif et revanchard. Et ses efforts seraient sur le point de payer.

La tournée estivale organisée en Asie a été riche d'enseignements pour Luis Enrique. Le technicien a pu observer attentivement l'attitude et les prestations de chacun. Le nouvel entraîneur du PSG a désormais une idée plus précise de ce à quoi va ressembler son équipe cette saison.

Le PSG offre 200M€ à Mbappé, il répond cash https://t.co/SEA06AJi0r pic.twitter.com/jwDicrwZ75 — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Luis Enrique fait le tri

Luis Enrique n'a pas attendu le lancement de la saison pour opérer des choix forts. Il y a quelques jours, le coach parisien a convoqué plusieurs joueurs pour leur annoncé qu'il ne comptait pas sur eux. Les médias avaient annoncé que cette décision concernait Juan Bernat, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Neymar ou encore Marco Verratti.

Kurzawa, le grand gagnant de la tournée estivale ?