PSG : Luis Enrique s’exprime enfin sur le feuilleton Mbappé !

Alexis Brunet

Le PSG retrouve la Ligue 1 samedi avec la réception FC Lorient. Kylian Mbappé ne devrait probablement pas être de la partie face aux Merlus. Luis Enrique s'est exprimé en conférence de presse sur l'attaquant français, et il a rappelé la ligne de conduite de Paris : le club est au-dessus de tout.

Après plusieurs matches amicaux, le PSG va enfin retrouver la compétition, et la Ligue 1. Dès samedi soir, les Parisiens recevront le FC Lorient au Parc des Princes. Une première rencontre difficile à appréhender, car plusieurs interrogations entourent encore le club de la capitale.

Le cas Mbappé n'est toujours pas réglé

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours flou. L'attaquant est mis à l'écart du groupe depuis son refus de prolonger, et il s'entraîne avec les lofteurs. Une situation qui pourrait durer toute la saison.

Le PSG tente une manœuvre inattendue pour Mbappé https://t.co/wOm9WeWZmO pic.twitter.com/cAHMWUxImW — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Luis Enrique s'exprime sur Mbappé