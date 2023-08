PSG : Le transfert de Neymar en très bonne voie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Neymar, la porte est grande ouverte. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG ne voit pas d'un mauvais œil un départ du joueur brésilien, qui rêverait d'un retour au FC Barcelone. Et malgré ses soucis financiers, le club catalan pourrait être en capacité de mettre la main sur Neymar, à condition de s'entendre avec l'Arabie Saoudite.

Il y a quelques jours, Neymar a été reçu par Luis Campos et Luis Enrique. Le joueur brésilien a appris qu'il ne rentrait plus dans les plans du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien est enclin à tourner la page, et Neymar ne serait pas contre cette idée. Les planètes s'alignent dans ce dossier, qui pourrait déboucher sur un transfert au FC Barcelone.

Le PSG offre 200M€ à Mbappé, il répond cash https://t.co/SEA06AJi0r pic.twitter.com/jwDicrwZ75 — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Neymar au Barça, ce serait possible

En effet, Neymar rêverait de retourner au FC Barcelone. Mais la presse espagnole craint quelques complications suite aux soucis financiers de la formation blaugrana. Mais de son côté, le média français Sports Zone se montre plus optimiste et annonce que « ce serait jouable ». Comment ?

Un montage financier élaboré par le club espagnol ?