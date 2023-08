EXCLU - Mercato : Deux joueurs du PSG sur le départ

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ces dernières heures, le PSG accélère la mutation de son effectif pour la saison 2023-2024. Plusieurs entretiens ont permis à Luis Enrique et Luis Campos de faire des choix forts. Avec des portes de sortie ouvertes pour des stars comme Neymar. Ou pour des joueurs récemment prêtés, dont Paris ne veut plus.

La révolution se confirme au PSG. Après l’élan insufflé par Luis Campos à son arrivée en 2022, c’est au tour de Luis Enrique d’apporter son concours à la profonde volonté de changement du club parisien. Une entité prête à dire adieu à toutes ses stars historiques. Après le départ de Lionel Messi et Sergio Ramos, celui de plus en plus probable de Kylian Mbappé, c’est au tour de Neymar de voir la porte de sortie s’ouvrir en grand. Paris aurait en effet indiqué au Brésilien être à l’écoute des offres potentielles le concernant.

Neymar à l’écoute mais prêt à rester

Si le PSG souhaite organiser le départ de Neymar, le Brésilien n’est pas contre cette idée. Nos sources confirment qu’il est tout à fait enclin à partir si une proposition, sportive et financière, lui convient. Mais rester au PSG lui va également. Contrairement à ce qui a pu être écrit, Neymar n’a pas demandé à partir. Il a simplement indiqué qu’il était à l’écoute. Et Paris a répondu que c’était également sa position. Les deux parties ayant conscience que les chances de voir un deal se finaliser sont faibles. Entre le transfert et le salaire de Neymar, rares sont les clubs à pouvoir s’offrir un tel luxe.

Paredes et Wijnaldum toujours sur le départ