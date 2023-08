PSG : Nouveau plan pour le départ de Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG, ayant décidé de quitter le club parisien librement et gratuitement à l'issue de son bail. Pour ne pas voir un tel scénario se produire, l'écurie rouge et bleu aurait une nouvelle stratégie en tête. En effet, le PSG compterait sur ses supporters pour convaincre Kylian Mbappé de changer d'avis.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a fait savoir dernièrement qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, comptant partir librement et gratuitement dans un an.

Mbappé va rester à l'écart ce week-end

Pour ne pas voir Kylian Mbappé rejoindre un nouveau club gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2024, le PSG tente le tout pour le tout. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a placé sa star sur le marché des transferts pour le vendre lors de ce mercato. De surcroit, le PSG a mis Kylian Mbappé à l'écart du groupe de Luis Enrique pour le pousser à accepter un départ lors de ce mercato estival. Mais alors que le capitaine de l'équipe de France résiste, le Qatar compte sur ses supporters pour le faire plier.

Le PSG compte sur ses supporters pour vendre Mbappé