Mbappé : Le coup de pression du clan Neymar au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Kylian Mbappé, Neymar ne rentre plus dans les plans du PSG. Le joueur brésilien l'a appris ce mercredi lors d'une réunion avec Luis Enrique et Luis Campos. En attendant son départ, l'ancienne star du FC Barcelone pourrait continuer à s'entraîner à Poissy. Mais son entourage a fait savoir qu'il n'était pas question de le placer dans le loft.

L'opération dégraissage ne devait concerner que les joueurs prêtés la saison dernière. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, la situation a changé. Au sein du PSG, personne n'est intouchable, pas même les stars du projet QSI. Kylian Mbappé l'a appris à ses dépens. Refusant de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, l'international français s'est vu montrer la sortie par ses supérieurs. En attendant un accord avec le Real Madrid, son choix numéro un, il a pris place dans le loft avec les autres indésirables du PSG.

PSG : Un transfert surprise pour Kylian Mbappé ? https://t.co/bFvmQ40Zg1 pic.twitter.com/kRyl9ozxmx — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Entre Neymar et le PSG, le divorce est acté !

D'autres joueurs pourraient le rejoindre dans les prochains jours. A quelques heures du premier match de championnat face à Lorient, Luis Enrique et Luis Campos ont convoqué plusieurs joueurs pour leur signifier qu'ils ne rentraient plus dans les plans du PSG. Le Parisien confirme les noms de Marco Verratti, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Juan Bernat, mais aussi Neymar. Désireux de quitter la capitale, l'international brésilien ne devrait pas faire d'histoires et accepter la sentence.

Le clan Neymar prévient le PSG