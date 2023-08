PSG : C’est terminé, Mbappé lâche sa réponse

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a décidé de mettre à l'écart Kylian Mbappé depuis de nombreux jours, la superstar française continue d'agiter les coulisses du club de la capitale. Les dirigeants parisiens auraient proposé une prolongation de contrat avec une clause de vente obligatoire lors de l'été 2024. Le numéro 7 parisien a décliné l'offre.

Kylian Mbappé n'en finit plus de faire l'actualité du PSG. Depuis le 1er août, le capitaine des Bleus a officiellement décidé de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire à son contrat. Un choix qui irrite au plus haut point sa direction qui souhaite à tout prix ne pas le voir partir libre de tout contrat.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Mbappé refuse une nouvelle offre du PSG

Guidé par son souhait le plus profond de ne pas voir Kylian Mbappé quitter le PSG sans aucune indemnité de transfert, les dirigeants parisiens ne perdent pas espoir de prolonger leur numéro 7. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Paris a offert une prolongation de contrat dans laquelle est stipulée un départ à l'été 2024. Proposition déclinée par le natif de Bondy.

Mbappé toujours à l'écart

Samedi 12 août se déroulera le premier match officiel du PSG de Luis Enrique à l'occasion de la reprise de la Ligue 1 face à Lorient. Kylian Mbappé ne devrait pas être de la partie. La superstar française s'entraine toujours avec les joueurs qui ne sont plus désirés par le club de la capitale.