Transferts : Le PSG a tranché pour Mbappé, c’est terminé ?

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été paralysé par l'affaire Mbappé, qui ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le PSG et comptait partir librement en juin 2024. Le PSG pensait pouvoir régler la situation mais elle semble être dans une impasse. Et selon des rumeurs venant d'Espagne, la situation pourrait se débloquer en faveur d'un départ de Mbappé cet été, pour le Real Madrid.

L'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé se termine dans un immense gâchis. Le club parisien ne sait plus quoi faire de son numéro 7, qui persiste dans sa volonté de quitter le club libre l'année prochaine. Une situation qui ne convient pas du tout au club de la capitale qui souhaite le vendre. La conclusion de ce dossier n'est pas encore connue mais elle pourrait vite intervenir, dans un sens qui ne conviendrait pas au PSG.

Le PSG lâche l'affaire pour Mbappé

Depuis le mois de juin, la situation entre Mbappé et le PSG ne s'améliore pas et semble même se détériorer. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi avait mis les points sur les i le 5 juillet lors de la présentation de Luis Enrique en affirmant en public que si Mbappé ne prolongeait pas, il serait vendu. Le club parisien a tenté de trouver une solution, en incluant dans son contrat une clause de départ en 2024, chose que Mbappé a refusée. Selon Marca , le PSG aurait fait une croix sur Mbappé. Le club serait conscient qu'il est maintenant extrêmement difficile de garder sa star et souhaite plus que jamais le vendre.

Mbappé libéré de son contrat ?