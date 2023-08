PSG : Le clan Neymar répond sur son départ

Jean de Teyssière

Après Lionel Messi et Kylian Mbappé, voilà que le dernier membre de la MNM est lui aussi visé par une rumeur l'envoyant loin du PSG. Messi est parti à l'Inter Miami, Mbappé s'entraîne toujours avec les lofteurs et Neymar aurait annoncé à Nasse al-Khelaïfi sa volonté de partir du PSG cet été. Une information rapidement démentie par le père du joueur et son entourage, même si la vérité semble être toute autre.

Le feuilleton Neymar débute lui aussi pour le PSG et sa conclusion est encore floue. Le Brésilien, écarté des terrains depuis la mi-février et une nouvelle entorse de sa cheville droite a dû se faire opérer et six mois plus tard, un retour à la compétition est proche. Neymar s'est d'ailleurs fait remarquer lors du match amical contre Jeonbuk (3-0) en marquant un doublé et réalisant une passe décisive. Une semaine plus tard, son départ fait l'objet de nombreuses rumeurs.

Le clan Neymar dément toute envie de départ

Après la révélation de L'Équipe , affirmant que Neymar avait demandé à Nasser al-Khelaïfi de quitter le PSG cet été, son entourage, comme le père de Neymar, ont de suite démenti ces informations. D'autres proches démentaient aussi cette rumeur, affirmant, selon Le Parisien , que Neymar n'avait fait aucune demande officielle de départ.

Quitter le PSG reste une option