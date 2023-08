PSG : Furieux, le clan Neymar lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Comme Lionel Messi, Neymar aurait pris la décision de quitter le PSG et en aurait fait part à sa direction selon L’Équipe. De quoi pousser le père du Brésilien à sortir du silence en démentant cette information tout en lâchant une punchline. Explications.

Décidément, le projet du PSG de démanteler la MNM, trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, pourrait bien déboucher sur leurs départs respectifs. C’est déjà le cas pour Messi. Et alors que Kylian Mbappé est poussé vers la sortie, Neymar aurait fait part à ses dirigeants de ses envies de départ dimanche à en croire les informations communiquées par L’Équipe .

Neymar demande son départ du PSG pour… Barcelone ?

En effet, ne se sentant pas vraiment protégé par le PSG et toujours sous le choc de la visite hostile de certains supporters parisiens à son domicile de Bougival en mai dernier, Neymar serait plus que décidé à l’idée de retrouver le FC Barcelone, six ans après son départ de la Catalogne pour le PSG. Néanmoins, le clan Neymar appelle à la prudence.

Neymar veut partir, le PSG va lui faire un cadeau https://t.co/4JE2UmoTNK pic.twitter.com/bVuZEkzD5O — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

«L’Équipe étant L'Efake»