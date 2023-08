PSG : Messi avait lâché son verdict pour ce transfert

Thibault Morlain

Tandis que le PSG tente actuellement de boucler le transfert d’Ousmane Dembélé, voilà qu’un autre joueur du FC Barcelone a été associé au club de la capitale : Ansu Fati. Ces dernières heures, la presse espagnole a envoyé le numéro 10 du Barça à Paris. Un transfert pour lequel Lionel Messi avait déjà conseillé Nasser Al-Khelaïfi.

Et si Ousmane Dembélé débarquait avec un autre joueur du FC Barcelone au PSG ? Alors que l’international français serait proche de rejoindre Paris contre 50M€, il pourrait ne pas faire le chemin seul. Comme révélé par AS , le club de la capitale serait également intéressé par Ansu Fati. Le média ibérique a même expliqué que le PSG réfléchirait à formuler une offre pour le numéro 10 de Xavi au Barça.

Dembélé - PSG : Un conflit éclate ! https://t.co/TQ2xQq8APD pic.twitter.com/WhxW5UwWBG — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Ansu Fati répond à l’intérêt du PSG

Ce n’est clairement pas la première fois que le nom d’Ansu Fati est associé au PSG. En mai 2022, le crack du FC Barcelone avait répondu aux rumeurs sur l’intérêt du club de la capitale, assurant : « L'intérêt du PSG à me signer ? Je n'ai même pas entendu d'offres d'autres équipes. Dès le premier instant, j'ai dit à mon agent que je voulais seulement rester à Barcelone. Je veux jouer pour le Barça toute ma vie ».

Le conseil de Messi