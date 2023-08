PSG : Voilà les quatre destinations possibles pour Neymar

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone serait la destination prioritaire de Neymar si un transfert avec le PSG venait à être convenu. Néanmoins, le Brésilien aurait trois autres points de chute à en croire la presse anglaise. Tour d’horizon.

Et c’est reparti pour un tour. A l’instar de Kylian Mbappé, Neymar est souvent annoncé sur le départ à l’arrivée du mercato estival. Et cette fois-ci, comme le journaliste Jonathan Johnson l’a confié pour Sky Sports , ce serait le moment ou jamais puisque le PSG et Neymar seraient enfin d’accord pour mettre un terme à leur collaboration.

Un transfert de Neymar entre 60 et 90M€ ?

Pire, à en croire Sky Sports qui confirme la tendance dessinée par L’Equipe , Neymar aurait fait part à ses dirigeants de sa volonté de connaître une nouvelle expérience ailleurs qu’au PSG cet été. Pour ce faire, il faudrait qu’un club prêt à s’attacher les services de Neymar débourse une somme comprise entre 60 et 90M€ d’après le média britannique.

L’Europe, l’Arabie saoudite, la MLS ou le Brésil pour Neymar ?