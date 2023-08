Transferts : L'OM se sauve d'une catastrophe, il fait un cadeau à 2M€

Thibault Morlain

Alors que l'OM a passé l'examen devant la DNCG sans encombre, ces dernières années, c'était plus difficile quand il s'agissait d'aller voir le gendarme financier du football français. A l'été 2016, le transfert de Michy Batshuayi a donné une grosse bouffée d'air frais à l'OM, qui doit au passage remercier l'agent du Belge pour un cadeau très important.

A ce jour, le transfert de Michy Batshuayi reste la plus grosse vente de l'histoire de l'OM. Arrivé en 2014 du Standard de Liège, le Belge ne restera finalement que deux saisons. A l'été 2016, il marche alors dans les traces d'un certain Didier Drogba, quittant ainsi l'OM pour rejoindre Chelsea. Montant de l'opération ? Environ 40M€.

Il dit oui à l’OM, un transfert surprise se confirme https://t.co/G2M9lxnV6D pic.twitter.com/alIhMVJQG4 — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Les 40M€ de Batshuayi sauvent l'OM

Pour l'OM, cette vente de Michy Batshuayi était nécessaire. En effet, avec ces 40M€, le club phocéen a ainsi pu passer devant la DNCG et ne pas avoir de problèmes. Sans cette somme récupérée grâce au Belge, ça aurait pu être différent et ça aurait pu virer à la catastrophe pour l'OM. De plus, Vincent Labrune, président olympien de l'époque, a pu compter sur un joli geste de Meissa Ndiaye, l'agent de Batshuayi.

Son agent renonce à 2M€