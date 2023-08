Transferts : Un joueur de l'OM répond à l'Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Ce lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria a scellé l'avenir d'un joueur de l'OM : Chancel Mbemba va rester sur la Canebière. Le défenseur central congolais avait pourtant l'opportunité de partir cet été. L'Arabie Saoudite lui offrait ainsi le pactole, mais Mbemba en a donc décidé autrement.

Pour le moment, c'est très calme à l'OM dans le sens des départs. Et Pablo Longoria l'a assuré : Chancel Mbemba ne partira pas. « Pour Mbemba, il y a eu des contacts avec des clubs mais on a discuté avec le joueur et on a décidé de continuer l’aventure », a annoncé le président de l'OM.

L'Arabie Saoudite a pensé à Mbemba

Chancel Mbemba avait toutefois une porte de sortie : l'Arabie Saoudite. L'Equipe le révèle ce mardi, le joueur de l'OM aurait reçu une grosse offre en provenance du championnat saoudien, qui lui assurait une rémunération plus importante que à Marseille.

Il veut rester à l'OM

Malgré ce pont d'or déroulé pour Chancel Mbemba, le joueur de l'OM a donc refusé. Pourtant, des discussions avaient commencé avec la direction olympienne, pas contre pour récupérer un petit chèque avec le Congolais. Mbemba reste cependant toujours dans le viseur des Saoudiens, mais le Marseillais veut encore disputer la Ligue des Champions.