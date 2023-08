Neymar - PSG : Une offre de 400M€ est dégainée

Axel Cornic

Après Lionel Messi et Kylian Mbappé, c’est Neymar qui veut claquer la porte du Paris Saint-Germain. L’Equipe a en effet révélé que la star brésilienne aurait annoncé à sa direction qu’il souhaite partir avant la fin du mercato, alors même que la Ligue 1 débute dans seulement quelques jours. Et une piste semble déjà se dessiner...

Il ne manquait plus que ça. Déjà aux prises avec une révolution de l’effectif et les problèmes autour de Kylian Mbappé, le PSG doit désormais gérer un nouveau dossier bouillant. A quatre ans de la fin de son contrat et seul survivant de la MNM, Neymar aurait en effet annoncé son départ à la direction parisienne.

Neymar veut quitter le PSG cet été

C’est en tout cas ce que nous apprend ce lundi L’Equipe , qui parle d’une conversation survenue ce dimanche 6 aout entre Neymar et Nasser Al-Khelaïfi. Le premier aurait expliqué au président du PSG qu’il ne souhaite pas poursuivre l’aventure parisienne et donc partir dès cet été, soit à quatre ans de la fin de son contrat. D’après les informations du quotidien il aurait déjà une destination en tête avec le FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2017 pour rejoindre le PSG.

Un club saoudien lui offre entre 300 et 400M€