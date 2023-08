PSG : Neymar a déjà choisi sa prochaine destination

Hugo Chirossel

Alors qu’il semblait enclin à rester malgré les rumeurs sur son avenir, Neymar aurait finalement décidé de quitter le PSG dès ce mercato estival. L’international brésilien aurait informé Nasser Al-Khelaïfi de sa décision dimanche dernier. S’il venait à quitter le club de la capitale, le numéro 10 parisien saurait déjà où il compte poursuivre sa carrière la saison prochaine.

Le départ de Lionel Messi, qui s’est engagé libre avec l’Inter Miami, a définitivement mis fin à la MNM au PSG. Mais après l’Argentin, les deux autres membres de ce trio pourraient eux aussi faire leurs bagages d’ici à la fermeture du marché des transferts. L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, tandis que Neymar souhaiterait lui aussi quitter le PSG cet été.

La guerre est totale, Mbappé prévient le PSG https://t.co/UUMgzKIW1v pic.twitter.com/eA81XFkuBy — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Neymar veut quitter le PSG dès cet été

En effet, d’après les informations de L’Équipe , Neymar aurait informé Nasser Al-Khelaïfi dimanche dernier, soit le 6 août, de son souhait de quitter le PSG lors de ce mercato estival. Ce qui a de quoi surprendre, puisque le Brésilien a réalisé toute la préparation sous les ordres de Luis Enrique et semblait prêt à poursuivre son aventure parisienne, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Neymar rêve d’un retour au FC Barcelone