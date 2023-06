EXCLU - Mercato - PSG : Chelsea dégaine pour Neymar !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Avant même que le mercato estival n’ouvre ses portes, c’est déjà la folie au PSG ! Sergio Ramos et Lionel Messi s’en vont suite à leur fin de contrat, Christophe Galtier prend la porte et c’est maintenant au tour de Neymar d’entrer dans l’actualité. Chelsea, qui craque pour le Brésilien, vient de se positionner auprès du PSG pour un transfert !

L’été sera chaud du côté de Paris. Et les températures sont déjà bien hautes avant même l’ouverture du mercato estival… Le club a déjà officialisé les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi, qui ne seront pas prolongés. Ce mardi, suite à une réunion de la dernière chance, Christophe Galtier n’a pas convaincu et a été remercié après une saison. Et ce n’est pas fini, loin de là !

Chelsea veut Neymar

En coulisses, le dossier Neymar anime également l’actualité. Selon nos informations, Chelsea vient de se manifester auprès du PSG pour ouvrir officiellement des négociations. Objectif pour les Blues , travailler sur un possible transfert du Brésilien ! Malgré une saison mitigée, marquée par l’alternance des bons matchs avant la Coupe du Monde et les blessures après le Mondial, Neymar est sur les tablettes de Chelsea.

Paris vendeur

Le PSG a pris acte des démarches de Chelsea et se montre à l’écoute pour la suite. En effet, Paris n’est pas fermé à l’idée de laisser partir Neymar cet été et de le vendre à bon prix. Si le club parisien a déjà fait d’importantes économies avec les salaires de Sergio Ramos et Lionel Messi, Luis Campos ne serait pas contre encore un peu de ménage. Les prolongations de Verratti et Marquinhos tout comme les nouveaux contrats de Skriniar et Asensio maintiennent un haut niveau de masse salariale. Et Paris a l’ambition de recruter encore du lourd, notamment sur le plan offensif. Comme révélé par le10sport.com, l’offensive sur Bernardo Silva est imminente. Paris va dégainer une offre juste après la Ligue des Champions.