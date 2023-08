Neymar lâche une bombe au PSG

Axel Cornic

Seul survivant de la MNM, avec Kylian Mbappé qui est toujours écarté du groupe, Neymar semble avoir décidé d’enflammer cette fin de mercato. Ce lundi, L’Equipe nous apprend en effet que le Brésilien aurait prévenu les dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il souhaite partir dès cet été, alors qu’il lui reste encore quatre ans de contrat.

Décidément, l’histoire entre Neymar et le PSG ne manque pas de rebondissements. Depuis son arrivée en 2017, l’attaquant a souvent défrayé la chronique et cet été ne devrait pas faire exception, puisqu’il aurait annoncé vouloir quitter Paris le plus rapidement possible.

Neymar veut partir !

D’après les informations de L’Equipe , Neymar aurait contacté le président Nasser Al-Khelaïfi le 6 aout dernier, afin de l’informer de sa volonté de clore son aventure au PSG avant la fin du mercato. Une décision surprenante, puisque le Brésilien semblait être devenu la seule star du projet QSI avec le départ de Lionel Messi et les tensions autour de Kylian Mbappé.

Le PSG pris de court