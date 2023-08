Mercato : Une star du FC Barcelone répond au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Ousmane Dembélé, le PSG serait sur les traces d'une autre star du FC Barcelone à en croire les informations de la presse espagnole. Formé au sein du club catalan, Ansu Fati susciterait l'intérêt de la direction parisienne. Mais l'international espagnol n'a pas l'intention de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine.

Six ans après l'opération Neymar, le PSG compte piocher au FC Barcelone pour se renforcer. Il y a quelques jours, le club parisien avait activé dans le dossier Ousmane Dembélé et semble tout proche de boucler son arrivée. Mais selon les informations d' As , une autre star catalane serait dans le viseur du PSG.

Mercato : Panique avec Dembélé, le PSG connait le verdict https://t.co/XeMfhKYN39 pic.twitter.com/lJOmyvIEEj — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Un intérêt du PSG pour Ansu Fati ?

A en croire le média espagnol, le PSG aurait des vues sur Ansu Fati, formé au FC Barcelone. L'international espagnol ne manquerait pas de sollicitations et serait tenté par un départ à Paris. Il pourrait marcher sur les pas d'Ousmane Dembélé, son ami.

Ansu Fati répond au PSG