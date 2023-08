Une date est annoncée pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est reparti pour un tour dans le feuilleton lié à la vente de l'OM. Cette-fois ci, les dernières rumeurs proviennent de Grèce. Selon un journaliste, l'Arabie Saoudite se serait rapproché de Frank McCourt pour discuter des conditions d'une vente. Les négociations avanceraient bien puisqu'il a été annoncé que le deal pourrait être bouclé en septembre prochain.

Depuis plusieurs années, Frank McCourt est interrogé sur son avenir à l'OM, et sur une possible vente du club marseillais. La réponse reste toujours la même. « La plupart des gens ne sait pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations » avait, par exemple, déclaré le propriétaire de l'OM lors d'un entretien à Téléfoot. Mais en privé, l'Américain se montre moins radical. Comme annoncé par le 10Sport.com, McCourt n'est pas fermé à une vente et se montre à l'écoute. D'ailleurs, le dirigeant serait en pleine discussion avec l'Arabie Saoudite. Des émissaires saoudiens avaient déjà pris la direction de Marseille pour prendre la température et préparer leur arrivée.

Transfert à 32M€, l’OM tente un coup pour éviter la catastrophe https://t.co/Qg90xMZAg6 pic.twitter.com/928HVYrssu — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

McCourt va s'entretenir avec le PIF

A en croire les informations de George Tsanakas, McCourt négocierait les conditions de son départ. « Frank McCourt, est toujours en pourparlers avec le PIF pour la vente de l'équipe. Encore faut-il trouver un accord. Frank McCourt veut conserver 20 à 30 % des parts de l'OM. Une autre rencontre aura lieu prochainement aux USA » a déclaré le journaliste de Spor FM 946.

Un deal bouclé en septembre prochain