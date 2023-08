Mercato - PSG : L’héritier de Messi donne son verdict

Thomas Bourseau

Héritier du numéro 10 emblématique de Lionel Messi au FC Barcelone, Ansu Fati ferait tourner la tête du PSG entre autres. Néanmoins, la pépite du Barça a tranché et Nasser Al-Khelaïfi ne va pas apprécier…

Cela n’est pas nouveau certes, tant son talent et sa cote sur le marché ont explosé ces dernières années, mais Ansu Fati semble figurer dans les petits papiers des hauts dirigeants du PSG. El Pais révélait même ces derniers mois que ce serait le président Nasser Al-Khelaïfi en personne qui serait l’instigateur de cette opération. Formé au FC Barcelone, Ansu Fati a hérité de l’historique numéro 10 de la légende vivante du club Lionel Messi au moment de son départ au PSG à l’été 2021.

Le PSG de retour dans le coup, Ansu Fati intéressé ?

Sauf que diverses blessures sont venues se mettre entre sa progression et les attentes nombreuses des supporters du FC Barcelone. Au point où il a été question d’une éventuelle vente de Fati au cours du mercato estival en question. D’après les informations communiquées par AS , le comité de direction du PSG n’aurait pas enterré la piste Ansu Fati lorsque le principal intéressé ne fermerait clairement pas la porte à une possible arrivée au Paris Saint-Germain.

Ansu Fati refuse catégoriquement de quitter le Barça