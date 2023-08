Il recale l’Arabie Saoudite, transfert surprise au PSG ?

Thibault Morlain

Alors que le PSG toucherait donc au but pour Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, le recrutement ne serait pas forcément terminé en attaque. Désormais, les regards se tournerait vers Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’Eintracht Francfort serait chaud pour venir au PSG, mais c’est encore loin d’être fait. De quoi laisser la porte ouverte pour un autre transfert surprise…

Au PSG, la MNM a volé en éclat. Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami, Kylian Mbappé est mis à l’écart dans l’attente d’un transfert, tandis que l’avenir de Neymar suscite également plusieurs rumeurs. A quoi va alors ressembler l’attaque de Luis Enrique cette saison ? Dans le couloir droit, l’arrivée d’Ousmane Dembélé du FC Barcelone est annoncée, tandis que le rôle de numéro 9 devrait revenir à Gonçalo Ramos, qui va arriver du Benfica Lisbonne. Mais le PSG n’aurait pas l’intention d’en rester là et désormais, tous les efforts seraient concentrés sur Randal Kolo Muani.

Le PSG fonce sur Kolo Muani

Sortant d’une grosse saison à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani pourrait revenir en Ligue 1, lui qui avait quitté le FC Nantes l’été dernier. Le Français pourrait donc rejoindre le PSG. Selon les informations de 90min , un accord existerait déjà entre le club de la capitale et Kolo Muani. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec Francfort, mais attention à la concurrence. En effet, alors que le Bayern Munich a fait d’Harry Kane sa priorité, si ça échoue avec l’Angleterre de Tottenham, les Bavarois pourraient se rabattre sur Randal Kolo Muani

Joao Félix toujours une option pour Paris ?