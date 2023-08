Transfert à 100M€, il dit oui au PSG

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain met le feu sur ce mercato ! Déjà sept joueurs sont arrivés et un autre pourrait rapidement rejoindre le groupe du PSG. Il s'agit de l'international français et attaquant de l'Eintracht Francfort : Randal Kolo Muani. Le buteur en demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0) se serait mis d'accord avec le PSG, qui n'a plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le club allemand autour d'un transfert qui pourrait avoisiner les 100M€.

Le départ de Lionel Messi et le feuilleton Mbappé obligent le PSG a s'activer sur les renforts offensifs. Pour le moment, seuls Hugo Ekitike, Marco Asensio et Neymar font partie des joueurs offensifs parisiens, ce qui n'est pas suffisant pour Luis Enrique qui demande des renforts. Et l'un d'entre eux pourrait arriver assez vite.

Randal Kolo Muani a dit oui au PSG !

Pisté depuis plusieurs semaines par le PSG, le dossier Randal Kolo Muani est proche de sa conclusion ! D'après le média allemand Bild , l'international français se serait mis d'accord avec le PSG, lui qui veut quitter le club allemand.

Le PSG ne veut pas mettre 100M€