Le PSG dynamite le mercato, Mbappé reçoit un message du Qatar

Benjamin Labrousse

Dans les prochains jours, le PSG va frapper fort sur le mercato en annonçant les arrivées simultanées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Mais le club parisien pourrait également boucler les transferts de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola dans les jours à venir, faisant ainsi comprendre à Kylian Mbappé qu’il ne fait plus partie des plans parisiens.

Le PSG dynamite le mercato estival. Avec l’arrivée début juillet d’un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique, le club de la capitale souhaite entamer un nouveau cycle avec de nouvelles figures de proue. De plus, l’arrivée de certains joueurs pourrait également coïncider avec le départ de Kylian Mbappé, annoncé en partance vers le Real Madrid et actuellement mis à l’écart.

Mbappé largué, son départ du PSG est réclamé ! https://t.co/4LCY8QKC7C pic.twitter.com/WyT2qy4vON — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le PSG va boucler deux gros transferts cette semaine

Comme le précise MARCA ce dimanche, le PSG devrait annoncer les signatures d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos cette semaine. Le Français revenu entre temps à Barcelone va signer pour 50M€ en faveur du club parisien, tandis que l’attaquant portugais va s’engager contre 65M€ plus 15M€ de bonus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG ne compte plus du tout sur Mbappé